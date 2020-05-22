Девушка в социальных сетях уговорила поклонника купить ей дорогой смартфон, а за долги решила не расплачиваться

Мошенница из Орши уговорила поклонника купить ей дорогой смартфон, но за долги решила не расплачиваться. Фото: kod.ru

В Орше мошенница оформила рассрочку не на себя, а на мужчину

Изменить размер текста: A A

В УВД Витебского облисполкома рассказали, что 18-летняя мошенница уговорила своего поклонника в социальных сетях купить ей дорогостоящий смартфон, пообещав платить рассрочку.

«Нам удалось установить, что девушка знакомилась с мужчинами в социальных сетях и просила у них купить ей дорогостоящие подарки. Один из поклонников 18-летней девушки приобрел ей дорогостоящий смартфон за 2,6 тысяч белорусских рублей. После оформления телефона, девушка исчезла», — пояснили в УВД Витебского облисполкома.

Рассрочку девушка не платила. Долги за дорогую покупку должен был возмещать 37-летний мужчина. Он обратился в милицию.

Возбуждено уголовное дело. В милиции не отрицают, что случай мошенничества может быть не единственным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Спустя 11 лет в Скиделе узнали, кто обворовал квартиру горожанина.

Мужчина уже и забыла о бесследно пропавшем золоте и ноутбуке. (подробности)

Житель Бреста похитил из фонда помощи больным детям более 10 тысяч белорусских рублей.

Возбуждено уголовное дело. (подробности)