В Гомельской области ребенок катался на самокате по квартире, ударился головой о ручку дивана и впал в кому

Изменить размер текста: A A

В издании «Сильные новости» сообщили, что в Гомельской области ребенок катался на самокате по квартире, упал, ударился о ручку дивана и впал в кому. Мальчику 7 лет.

Несчастный случай произошел в деревне Углы Брагинского района. Вместе с ребенком, в момент случившегося, находился его отец.

Малыша немедленно увезли в больницу. На данный момент он в коме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

При ДТП в Добрушском районе пострадал двухлетний ребенок. Он был не пристегнут ремнем безопасности.

Двухлетнюю девочку незамедлительно доставили в медучреждение, оказали помощь и отпустили домой. (подробности)

В Минске столкнулись легковушка и маршрутка, пострадал трехлетний ребенок.

Авария произошла 20 мая на Партизанском проспекте. (подробности)