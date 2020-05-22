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В Гомельской области ребенок катался на самокате по квартире, ударился головой о ручку дивана и впал в кому
Случай произошел в Брагинском районе
Несчастный случай произошел в Гомельской области. Фото: агентство "Минск-Новости"
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В издании «Сильные новости» сообщили, что в Гомельской области ребенок катался на самокате по квартире, упал, ударился о ручку дивана и впал в кому. Мальчику 7 лет.
Несчастный случай произошел в деревне Углы Брагинского района. Вместе с ребенком, в момент случившегося, находился его отец.
Малыша немедленно увезли в больницу. На данный момент он в коме.
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