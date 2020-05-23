2020-05-23T08:59:14+03:00
Политика
КП Беларусь

МИД Беларуси с сожалением воспринял решение США о выходе из Договора по открытому небу

Он является одним из наиболее значимых и действующих военно-политических инструментов от Ванкувера до Владивостока, подчеркнули в МИД
Сергей Диндиков
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Заявление сделал госсекретарь США Майкла Помпео. Фото: belta. byЗаявление сделал госсекретарь США Майкла Помпео. Фото: belta. by
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МИД Беларуси с сожалением воспринял решение США о выходе из Договора по открытому небу. Об этом рассказал заместитель начальника управления информации и цифровой дипломатии МИД Беларуси Андрей Шупляк."Договор имеет особое значение для нашей страны. Он стал одним из первых международно-правовых инструментов с участием Беларуси после обретения ею независимости, - подчеркнул заместитель. - Договор по открытому небу является одним из наиболее значимых и эффективно действующих военно-политических инструментов на пространстве от Ванкувера до Владивостока. Он вносит весомый вклад в повышение транспарентности и предсказуемости в военной сфере и укрепление доверия между государствами-участниками".

Он также обратил внимание, что наглядным примером его востребованности и жизнеспособности в меняющейся военно-политической обстановке на евроатлантическом пространстве, стали более 1,5 тыс. наблюдательных полетов, проведенных за годы выполнения договора.

«США являются важным участником договора и вносят существенный вклад в его успешное осуществление. Убеждены: ни одна страна не заинтересована в дальнейшем снижении доверия и росте военно-политической напряженности в мире, нанесении серьезного ущерба архитектуре общеевропейской безопасности и контроля над вооружениями. Твердо придерживаемся позиции о том, что все проблемы можно и нужно решать посредством равноправного и взаимоуважительного диалога в рамках Консультативной комиссии по открытому небу, специально созданной для рассмотрения вопросов, связанных с соблюдением положений договора», - добавил Андрей Шупляк.

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