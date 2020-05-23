В Бобруйском районе пропал 3-летний ребёнок

Его нашли через 7 часов. Он спал в лесу под деревом

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22 мая вечером на пульт Бобруйского МЧС поступило сообщение о том, что в д. Макаровка Бобруйского района пропал ребенок, сообщает источник.

Когда спасатели приехали по адресу, то установили, что мальчик 2016 года рождения, около 19.30 вышел со двора дома и пропал. До этого он с детьми играл во дворе. После – старшие дети прибежали, и рассказали взрослым, что нигде не могут его найти. Общий поиск не дал результатов. Сама семья пропавшего мальчика живёт в Бобруйске, а в Макаровке они просто гостевали.

Взрослые начали искать ребёнка по всей деревне, и заявили о пропаже в РОВД. Для проведения поисков были задействованы спасатели, милиция, работники Бобруйского отдела департамента охраны со служебной собакой, работники лесхоза, поисково-спасательный отряд «Ангел».

В четыре утра 23 мая мальчик был обнаружен спящим под деревом в лесу на расстоянии около 7 км от дома поисковой группой, в которую входили работники РОСН, РОВД и лесник. После осмотра медицинскими работниками, ребёнок был передан родителям.

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Случай произошел в Брагинском районе (подробности).