Полвагона водки в гараже. В Ивацевичах изъяли крупную партию спиртосодержащей жидкости
В Ивацевичах в одном из гаражей оперативники отделения по борьбе с экономическими преступлениями и участковый инспектор милиции Ивацевичского РОВД при проведении осмотра обнаружили у 34-летнего горожанина 471 пластиковую емкость со спиртосодержащей жидкостью объемом по 10 литров каждая, сообщают в МВД. Он уверял, что приобрел всё это для личного пользования. Сейчас вся жидкость общим объемом почти 5 тонн изъята.
В отношении мужчины составлен административный протокол за хранение спиртосодержащей жидкости, превышающей количество, допустимое для перемещения или хранения. Можно до пяти литров. Статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 10 до 100 базовых величин с конфискацией спиртосодержащей жидкости.
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