2020-05-23T11:15:25+03:00
Общество
КП Беларусь

В Беларуси появились экспресс-тесты на коронавирус

Они помогут поставить диагноз за полчаса
Сергей Диндиков
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Если тест отрицательный, изоляция с пациента снимается. Скриншот: tvr.byЕсли тест отрицательный, изоляция с пациента снимается. Скриншот: tvr.by
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К контактам первого уровня медработники ходят домой, и тестируют их там. А в лаборатории поликлиники вирус выявляют с помощью специальных реагентов.

В сюжете на телеканале Беларусь 1 рассказали, что вначале контакту первого уровня делают обычный тест на Covid-19 и исследуют в профессиональных лабораториях в течение трех суток. А уже через 10 дней проверка проводится на новой экспресс-системе. Для этого на дом к контактам выезжает контактная бригада. Если тест отрицательный, изоляция с пациента снимается.

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