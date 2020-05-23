В исправительном учреждении открытого типа №15 в Бобруйске есть больные коронавирусом
«Те, кто нуждается в стационарной помощи, госпитализированы в учреждения здравоохранения. Остальные осуждённые наблюдаются. Также в учреждении сохраняются необходимые карантинные меры, эпидемиологическую ситуацию мы держим под контролем», сообщило «Радио Свобода» пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.
Сами отбывающие наказание в учреждении подтвердили, что у них брали мазки из носа и горла, а также анализ крови.
Сейчас 17 человек, направлены в Могилевскую областную больницу. Часть людей изолирована, все освобождены от работы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Беларуси появились экспресс-тесты на коронавирус
Они помогут поставить диагноз за полчаса (подробности).
Упс! Председатель общества анестезиологов-реаниматологов дал цифры по умершим от COVID-19 в Беларуси, которые сильно выше официальной статистики
Минздрав прокомментировал данные, объяснив, что речь идет об общей смертности в учреждениях Минска (подробности).
«Прежний томограф вышел из строя еще в марте прошлого года». В Пинском онкодиспансере поставили новый аппарат
Новый японский томограф стоит больше 882 тысяч рублей (подробности).