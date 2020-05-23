В исправительном учреждении открытого типа №15 в Бобруйске есть больные коронавирусом

Сейчас 17 человек, направлены в Могилевскую областную больницу

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«Те, кто нуждается в стационарной помощи, госпитализированы в учреждения здравоохранения. Остальные осуждённые наблюдаются. Также в учреждении сохраняются необходимые карантинные меры, эпидемиологическую ситуацию мы держим под контролем», сообщило «Радио Свобода» пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Сами отбывающие наказание в учреждении подтвердили, что у них брали мазки из носа и горла, а также анализ крови.

Сейчас 17 человек, направлены в Могилевскую областную больницу. Часть людей изолирована, все освобождены от работы.

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