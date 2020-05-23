2020-05-23T12:52:01+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Тянули из болота. В Березовском районе спаcли мальчика

Рядом, на берегу реки, сидел его друг - ученик первого класса
Сергей Диндиков
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После осмотра медицинскими работниками мальчика передали родителям. Фото: 112.byПосле осмотра медицинскими работниками мальчика передали родителям. Фото: 112.by
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В МЧС рассказали, что в Березовском районе ребенок застрял в болоте, потребовалась помощь спасателей.

22 мая вечером службе сообщили, что на реке Ясельда по пояс в воде находится ребенок и не может самостоятельно выбраться на берег. Он уже обессилел и не мог двигаться, а на берегу рядом был его друг - ученик первого класса. Сотрудники МЧС спасли «топленика», и после осмотра его медицинскими работниками передали родителям. Второго мальчика тоже осмотрели. Его передали отцу.

В МЧС напоминают, что не стоит оставлять малолетних детей без присмотра.

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