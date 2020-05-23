2020-05-23T12:56:06+03:00
Общество
КП Беларусь

Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 23 мая 2020 года: уже 35 244 человека с COVID-19, 194 пациента умерло

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 23 мая 2020 года
Сергей Диндиков
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Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 23 мая 2020 годаМы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 23 мая 2020 годаФото: Виктор ДРАЧЕВ
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Министерство здравоохранения Беларуси опубликовало 23 мая новую статистику по распространению коронавируса в стране. По официальным данным, зарегистрировано 35 244 человека с положительным тестом на COVID-19. Прирост за сутки составил 941. Напомним, накануне, 22 мая прирост за сутки составил 932 человека.

– За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 190 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией, - заявили в Минздраве. Получается, что за сутки, по официальным данным, умерли 4 человека.

Всего проведено 434 618 тестов. На 23 мая выздоровели и выписаны 13 528 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, добавили в Минздраве.

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Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 23 мая 2020 года: уже 35 244 человека с COVID-19, 194 пациента умерло
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