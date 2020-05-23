Для борьбы с коронавирусом Минздраву передали крупную партию средств защиты для медработников

Респираторы будут доставлены в учреждения здравоохранения, которые в них наиболее нуждаются. Фото: minzdrav.gov.by

Всего было передано 100 тысяч одноразовых комбинезонов

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Организации ПТП «Белмедтехника» Министерства здравоохранения Республики Беларусь для борьбы с коронавирусом минский центр разработки Wargaming безвозмездно передал 100 тысяч одноразовых комбинезонов. Эти средства индивидуальной защиты были отшиты по специальному заказу на производственных мощностях компании Mark Formelle. Они нужны чтобы защищать от вирусов медработников

Кроме того, компания Wargaming и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) передали в Центр экстренного реагирования Министерства здравоохранения Республики Беларусь партию в 91 тыс. фильтрующих масок классификации FFP3, сообщает сайт Минздрава.

Эти СИЗы тоже обеспечивают наивысшую степень фильтрации воздуха, а также эффективную защиту органов дыхания от проникновения частиц и рекомендованы ВОЗ для использования при оказании помощи пациентам с COVID-19.

Респираторы будут доставлены в учреждения здравоохранения, которые в них наиболее нуждаются. 20% в учреждения здравоохранения г. Минска, по 12,5% - в Минскую, Гомельскую и Брестскую области, по 10% - в Гродненскую, Могилевскую, Витебскую области и подведомственные РНПЦ, а также 2,5% в медучреждения других ведомств.

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