2020-05-23T14:08:23+03:00
Общество
КП Беларусь

В Гродно от коронавируса умер главный патологоанатом области

51-летний учёный неделю был в коме
Сергей Диндиков
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Михаил Зубрицкий был главным патологоанатомом Гродненской области с 2009 года. Фото: grsmu.byМихаил Зубрицкий был главным патологоанатомом Гродненской области с 2009 года. Фото: grsmu.by
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22 мая в одной из больниц, так и не выйдя из комы скончался главный патологоанатом Гродненской области Михаил Зубрицкий, сообщает Hrodna. lifе. Ему исполнился 51 год. Среди патологоанатомов и судмедэкспертов количество заболеваний во время эпидемий увеличивается в десять раз. Так было и при птичьем гриппе, и при атипичной пневмонии, рассказывает один из Гродненских судмедэкспертов.

Михаил Зубрицкий был главным патологоанатомом Гродненской области с 2009 года. За его плечами 141 научная работа, в том числе 1 монография.

Основным направлением его деятельности было выявление морфологических изменений в организме человека при различных вирусных инфекциях. Также он автор трёх инструкций по применению, 2 ЭУМК для студентов. У него один патент на изобретения.

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