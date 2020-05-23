КП Беларусь
Министерство образования определило резервные дни для проведения централизованного тестирования
Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом портале
Фото: архив "КП"
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В министерстве образования назвали резервные даты, в которые будет проведено ЦТ.
По белорусскому и русскому языкам такими стали 19 и 21 июля. 19 и 23 июля станут резервными датами, когда абитуриенты смогут продемонстрировать знания по математике, обществоведению, биологии, химии, физике, географии, истории Беларуси, всемирной истории, а также по иностранным языкам (английский, немецкий, французский, испанский, китайский).
Зарегистрироваться для прохождения ЦТ в резервные числа можно будет в период с 12 –го по 17 июля. Время начала всех экзаменов - 11.00 утра.