КП Беларусь
В Вилейском районе шестиклассник получил ожоги
Ребенок 2008 года рождения госпитализирован в больницу
Фото: архив "КП". Носит иллюстративный характер
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Как сообщает портал Минского областного управления МЧС, ребенок 2008 года рождения получил ожоги 5% тела.
По оперативным данным известно, что шестиклассник гостил у своей тети в деревне Забродье Вилейского района. Накануне его двоюродный брат разжигал котел, и в какой-то момент вышел из котельной на кухню. Вернувшись, он увидел, что пострадавший уже обжегся. Бригаду скорой помощи вызвала мама ребенка, которой о произошедшем сообщили по телефону.
Ребенок, у которого диагностированы термические ожоги 5% тела, госпитализирован.