В банке в центре Москвы неизвестный захватил заложников

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Неизвестный захватил заложников в отделении одного из банков, расположенном на ул. Земляной Вал в центре российской столицы. Российские Telegram-каналы пишут о том, то неизвестный вошел в отделении банка с сумкой одного из агрегаторов по доставке еды и сообщил о минировании помещения. Как сообщает БелТА, ссылаясь на ТАСС, злоумышленник удерживает до шести человек. По другим данным, заложников пять: четыре сотрудника банка и один посетитель. Захватчик угрожает взорвать здание. Каких-либо требований он пока не выдвигал.

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