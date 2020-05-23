Главный тренер БАТЭ Альшевский о предстоящем финале Кубка: «Это одна игра – может произойти все что угодно»

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24 мая на минском стадионе «Динамо» состоится финальный матч Кубка Беларуси, в котором встретятся борисовский БАТЭ и брестское «Динамо». Накануне матча главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский ответил на вопросы.

В среду 20 мая БАТЭ и брестское «Динамо» уже играли - в матче 10-го тура чемпионата Беларуси борисовчане выиграли 3:1.

Мы спросили насколько сложно в психологическом плане играть дважды против одного соперника в течение пяти дней? Стоит ли ждать сюрпризов в тактике?

– Будут ли изменения в тактике, увидите непосредственно в игре, - сказал главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский. − Соперник уже анонсировал нечто иное, поэтому, возможно, и мы что-то предпримем. На самом деле это непросто, особенно еще до первой игры. Но с учетом того, что обе команды раскрыли карты друг другу, с одной стороны, удивить легко, с другой же, наоборот, сложно это сделать. Что касается психологии, я уже сказал: победа добавляет хорошего настроения, следовательно, проще готовиться. Это просто как факт. С другой стороны, все равно играем с чемпионом страны.

Для него это первый финал Кубка Беларуси. Пока волнение отсутствует.

- Может быть, завтра что-то появится, но есть уверенность в своих парнях, в том, что нам по силам победить. Но опять же, это все-таки одна игра, финал Кубка – может произойти все что угодно. Верим в себя, но при этом отдаем отчет, что в финалах все изначально 50 на 50, - сказал Альшевский.

Главный тренер «Динамо» Брест Сергей Ковальчук был максимально лаконичен:

- Подготовка обычная. Игра через три дня на четвертый, поэтому занимались в стандартном режиме. Здоровы все, кроме Бакая, который выбыл на долгий срок. А так все в строю.