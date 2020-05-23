2020-05-23T16:14:11+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Пожар в Сморгонском районе: есть погибший

В огне погиб мужчина 1958 года рождения
Виктор ПАЖИТОК
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Фото БелТАФото БелТА
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По информации Гродненского областного управления МЧС, сообщения о пожаре жилого дома в деревне Ябровичи Сморгонского района поступило на пульт спасателей ночью 23 мая. На место происшествия пожарные расчеты. Во время тушения огня в доме был обнаружен хозяин дома. Мужчина 1958 года рождения погиб. Причина возгорания в настоящее время устанавливается. Огнем уничтожены хозяйственные постройки, кровля и перекрытия жилого дома.

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