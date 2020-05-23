Требовал встречи с Ольгой Бузовой. Мужчина, захвативший в центре Москвы заложников, задержан

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Полиция взяла штурмом отделение одного из банков, в котором ранее неизвестный мужчина взял в заложники до шести человек. Как передает ТАСС, у задержанного обнаружен муляж взрывного устройства . По внешним признакам, мужчина находится в неадекватном состоянии. Его направят на экспертизу. Как пишет Telegram-канал РБК, мужчина требовал встречи с российской телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.

Напомним, ранее сообщалось о инциденте в отделении одного из банков, расположенных ул. Земляной Вал в центре российской столицы (подробности)