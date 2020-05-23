2020-05-23T17:41:52+03:00
Спорт
КП Беларусь

Самая титулованная теннисистка Беларуси Виктория Азаренко в июне планирует выступить на турнире в США

Экс-первая ракетка мира намерена принять участие в выставочном турнире в американском Чарлстоне уже в следующем месяце
Виктор ПАЖИТОК
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Виктория Азаренко единственная белорусская теннисистка, длительное время занимавшая первую строчку в мировом рейтингеВиктория Азаренко единственная белорусская теннисистка, длительное время занимавшая первую строчку в мировом рейтингеФото: Святослав ЗОРКИЙ
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Как пишет БелТА, старт соревнований в Чарлтоне запланирован на 23 июня. Всего на корты выйдут 16 известных теннисисток. Помимо Азаренко, которая занимает довольно высокую (58-ю) строчку в мировом рейтинге, для участия в турнире заявлены четвертая номер ракетка WTA София Кенин из США, канадка Бьянка Андрееску (6-я ракетка мира), американки Мэдисон Киз (13), Элисон Риск (19), Слоан Стивенс (37) и другие.

Участницы будут разделены на две команды и проведут в общей сложности 16 одиночных и 8 парных матчей. Турнир пройдет без зрителей, поскольку наднациональные теннисные организации - такие как WTA, ITF и ATP - отменили все официальные соревнования до августа по причине коронавируса.

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Самая титулованная теннисистка Беларуси Виктория Азаренко в июне планирует выступить на турнире в США
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