2020-05-23T18:28:38+03:00
Общество
КП Беларусь

Лето, ах, лето! Испания открывается для иностранных туристов

По плану, это произойдет в июле
Виктор ПАЖИТОК
Поделиться:
Власти Испании планируют, что пляжи страны в этом году будут заполненыВласти Испании планируют, что пляжи страны в этом году будут заполненыФото: Юлия СМИРНОВА
Изменить размер текста:

Испания откроет свои граница для зарубежных туристов с июля, Об этом, как передает ТАСС, заявил премьер-министр королевства Педро Санчес. При этом глава испанского правительства подчеркнул, что власти сделают все, чтобы не допустить угрозы для жизни и здоровья туристов.

- Этим летом будет туристический сезон. Мы гарантируем, что туристам ничего не угрожает и что они не представляют никакого риска для населения Испании, - отметил Педро Санчес.

Подробности решения испанских властей пока не сообщаются, остаются открытыми вопросы о том, будет ли возобновлено авиасообщение со всеми государствами и какие именно меры безопасности будут предприняты, чтобы не допустить новой волны распространения коронавируса. Эти моменты Санчес пообещал озвучить в ближайшее время.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Прогноз погоды на 24 мая: на востоке Беларуси не исключены заморозки
Лето, ах, лето! Испания открывается для иностранных туристов
Самая титулованная теннисистка Беларуси Виктория Азаренко в июне планирует выступить на турнире в США
Требовал встречи с Ольгой Бузовой. Мужчина, захвативший в центре Москвы заложников, задержан
Пожар в Сморгонском районе: есть погибший
В банке в центре Москвы неизвестный захватил заложников
В Вилейском районе шестиклассник получил ожоги
Министерство образования определило резервные дни для проведения централизованного тестирования
В Гродно от коронавируса умер главный патологоанатом области
Для борьбы с коронавирусом Минздраву передали крупную партию средств защиты для медработников
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 23 мая 2020 года: уже 35 244 человека с COVID-19, 194 пациента умерло
Тянули из болота. В Березовском районе спаcли мальчика
В исправительном учреждении открытого типа №15 в Бобруйске есть больные коронавирусом
В Беларуси появились экспресс-тесты на коронавирус
Полвагона водки в гараже. В Ивацевичах изъяли крупную партию спиртосодержащей жидкости
В Бобруйском районе пропал 3-летний ребёнок
МИД Беларуси с сожалением воспринял решение США о выходе из Договора по открытому небу
В Гомельской области ребенок катался на самокате по квартире, ударился головой о ручку дивана и впал в кому
Девушка в социальных сетях уговорила поклонника купить ей дорогой смартфон, а за долги решила не расплачиваться
Упс! Председатель общества анестезиологов-реаниматологов дал цифры по умершим от COVID-19 в Беларуси, которые сильно выше официальной статистики
При ДТП в Добрушском районе пострадал двухлетний ребенок. Он был не пристегнут ремнем безопасности
В Барановичском районе мужчина на своем участке выкопал артиллерийский снаряд времен ВОВ
Видеофакт! На окраине Сморгони фура въехала в легковушку. Погибла девушка
На торгах 22 мая евро и доллар подорожали
Австрия запретила полеты из Беларуси. «Белавиа» отменила рейсы в Вену