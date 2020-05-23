Лето, ах, лето! Испания открывается для иностранных туристов

Власти Испании планируют, что пляжи страны в этом году будут заполнены Фото: Юлия СМИРНОВА

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Испания откроет свои граница для зарубежных туристов с июля, Об этом, как передает ТАСС, заявил премьер-министр королевства Педро Санчес. При этом глава испанского правительства подчеркнул, что власти сделают все, чтобы не допустить угрозы для жизни и здоровья туристов.

- Этим летом будет туристический сезон. Мы гарантируем, что туристам ничего не угрожает и что они не представляют никакого риска для населения Испании, - отметил Педро Санчес.

Подробности решения испанских властей пока не сообщаются, остаются открытыми вопросы о том, будет ли возобновлено авиасообщение со всеми государствами и какие именно меры безопасности будут предприняты, чтобы не допустить новой волны распространения коронавируса. Эти моменты Санчес пообещал озвучить в ближайшее время.