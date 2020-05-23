2020-05-23T19:00:51+03:00
Общество
КП Беларусь

Прогноз погоды на 24 мая: на востоке Беларуси не исключены заморозки

Ночью температура в восточных регионах страны может показать отрицательные значения
Виктор ПАЖИТОК
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Май в этом году выдался прохладнымМай в этом году выдался прохладнымФото: Надежда БУТОВИЧ
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По данным Белгидромета, на востоке страны 24 мая могут случиться ночные заморозки. В ночные часы по всем территории Беларуси будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается, вместе с тем, не исключен слабый туман. Утром и днем ожидается облачная с прояснениями погода, По западной части Беларуси пройдут дожди, местами возможны грозы. Ветер будет южным, скорость его - 4-9 м/с, однако при грозах возможны усиления порывов до 14 м/с.

В ночные часы столбик термометра покажет от плюс 1 по востоку до плюс 10 по западу. В некоторых районах восточной части Беларуси синоптики не исключают заморозки: до 0 - минус 2 градусов. Днем существенно потеплеет: воздух в Беларуси прогреется до 14-19 градусов, однако по западной части местами будет несколько прохладнее - всего 11-13 градусов выше нуля.

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Прогноз погоды на 24 мая: на востоке Беларуси не исключены заморозки
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