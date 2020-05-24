Железный человек: в Минске мотоциклист столкнулся с легковушкой, но от госпитализации отказался

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Дорожно-транспортное происшествие произошло в белорусской столице вечером в субботу, 23 мая. Подробности аварии сообщила пресс-служба УГАИ ГУВД Мингориспоклома в официальном Telegram-аккаунте.

Столкновение иномарки и мотоцикла произошло на проспекте победителей во второй половине дня. В ДТП попали авто «Ровер» и мотоцикл «Хонда».

– Мотоциклист ехал по проспекту со стороны Ратомской улицы, направляясь к улице Веснинка. Двигаясь в четвертой полосе, водитель мотоцикла допустил столкновение с иномаркой. В результате ДТП мотоциклист получил ушибы, но от госпитализации он отказался. На месте происшествия выясняются все обстоятельства столкновения, – предварительное рассказали в ГАИ Минска.

По фото и видео, которые опубликовала пресс-служба Госавтоинспекции видно, что удар был ощутимым: у иномарки оторвало бампер, а тормозной путь от мотоцикла на асфальте протянулся на несколько десятков метров.

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