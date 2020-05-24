Александр Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства

В 2018 году Александр Лукашенко принимал патриарха Кирилла во Дворце Независимости. Фото: belta.by.

И поблагодарил за укрепление дружбы Беларуси и России

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В воскресенье, 24 мая, белорусский президент направил в адрес патриарха Московского и всея Руси Кирилла поздравление с днем тезоименитства, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

В поздравлении Александр Лукашенко поблагодарил Патриарха за подвижническую деятельность и сохранение традиций христианства.

– На протяжении многих лет вы с достоинством следуете по избранному ответственному и благородному пути – пробуждаете в людях милосердие к ближним и любовь к своему Отечеству. Ваша подвижническая деятельность по сохранению вековых христианских традиций снискала заслуженное уважение в церковных и светских кругах многих стран мира, – написано в поздравлении.

Также Лукашенко выразил уверенность, что духовная мудрость и богатый архипастырский опыт патриарха и в дальнейшем послужат укреплению дружбы братских народов Беларуси и России.

Напомним, в православии тезоименитство – день памяти того святого, в честь которого назван человек. День посвящения в сан с новым именем считается днем духовного рождения для служителей церкви. Патриарх в день своего тезоименитства проводит литургию в главном соборе. Во всех православных храмах страны в этот день проходят праздничные службы.

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