На совещании с Лукашенко обсудили ситуацию с коронавирусом по всем регионам Беларуси

В Минздраве рассказали, как контролируют ситуацию с коронавирусом по всей стране, и какие регионы уже посетили чиновники и представители министерства

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О том, как осуществляется мониторинг эпидситуации с COVID-19 в медучреждениях страны, обсудили на еженедельном совещании у Александра Лукашенко. Об этом 23 мая проинформировала belta.by со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так президент дал поручение об определении уполномоченных по каждом из белорусских регионов. Экспертные группы будут состоять из специалистов, получивших опыт работы с коронавирусной инфекцией, сотрудников кафедр, врачей-практиков, эпидемиологов, главных медсесетр и администраторов.

– Уже в апреле-мае специалисты экспертных групп посетили ряд обл- и райбольниц, медучреждения Минска. Стоит задача: донести до врачей самых разных специальностей накопленную клиническую информацию, провести консультации, помочь на практике, указать на ошибки, – пояснили в Минздраве.

В областях и Минске ситуация с коронавирусом отличается, подчеркнули в пресс-службе, исходя из чего, идет большая аналитическая работа и разрабатываются новые клинические протоколы, в каждом отдельном случае применяется индивидуальный подход.

– В день на специализированных порталах появляется по сотне работ о различных аспектах COVID-19. Мы стараемся соответствовать мировым тенденциям, в ближайшее время наши протоколы будут обновляться. Что касается оснащенность, то в настоящее время в стационарах есть все необходимое: средства защиты для персонала, расходные материалы, необходимое оборудование, аппараты ИВЛ. В регионах нехватки спецодежды мы не выявили, – подчеркнул Игорь Карпов, главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям Минздрава.

Как уточнили в Минздраве, по поручению президента Наталья Кочанова, спикер Совета Республики, посещала Витебскую, Гомельскую и Брестскую области, чтобы на месте ознакомиться с обстановкой и пообщаться с медработниками. В рабочие поездки регулярно выезжает Владимир Караник, министр здравоохранения, за последнее время он лично посетил «красные зоны» в медучреждениях в Витебске, Новополоцке, Новогрудке, Сморгони, Гродно, Несвиже, Гомеле, Барановичах и других райцентрах. Все больницы Минска, перепрофилированные под инфицированных коронавирусом, посетил Дмитрий Пиневич, первый замминистра здравоохранения, далее он промониторит работу поликлинического звена в столице. А замминистра Елена Богдан помогает с рекомендациями врачам и администраторам в Лунинце, Столбцах, Буда-Кошелеве, Гомеле, Кобрине, Березе, Светлогорске, Калинковичах.

– Мониторинг регионов проходит непрерывно. Экспертные группы часто проводят повторные визиты уже и для контроля. На новом этапе (Прим.: мониторинг с конца мая – июне) проверятся клиники и санатории, где пациенты будут долечиваться и проходить реабилитацию, внимание уделят амбулаториям и ФАПам, – пояснили в Минздраве.

На последующем этапе мониторинг экспертных групп по коронавирусу коснется работы станций скорой помощи и РНПЦ.

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