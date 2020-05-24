Фотофакт. Военные провели масштабную дезинфекцию на БелАЗе в Жодино

Батальон РХБ проводит дезинфекцию от COVID-19 на заводе в Жодино. Фото: Минобороны.

Всего с начала пандемии батальон химзащиты обработал от вируса больше 740 тысяч квадратных метров зданий и улиц

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В пятницу и субботу, 22 и 23 мая, на территории «БелАЗа» военные провели дезинфекцию от коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе Минобороны в официальном Telegram-канале.

Выполняя дезобработку, военнослужащие батальона радиационной, химической и биологической защиты, обработали не только внутренние помещения и производственные цеха завода, но всю территорию.

Первые дезинфекционные марши военные провели 21 апреля. Фото: Минобороны.

– Во время дезинфекционных работ используется вооружение и средства РХБ защиты, в том числе аппараты высокого давления и парогенераторы, – уточнили в Минобороны.

Первые дезинфекционные марши белорусские военные совершили 21 апреля 2020 года. С того времени батальон провел дезинфекцию зданий и улиц на площади более чем на 740 тысячах квадратных метрах. Всего «очищены» 71 медучреждение, 9 учреждений образования, 12 учреждений структуры МВД и 3 учреждения труда и соцзащиты.

За апрель-май военные обработали от коронавируса огромные площади. Фото: Минобороны.

– Также регулярно проводится дезинфекция на объектах Вооруженных Сил. За апрель-май военными обработано 317 автомобилей скорой помощи, – добавили в пресс-службе.

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