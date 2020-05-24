Фотофакт. Военные провели масштабную дезинфекцию на БелАЗе в Жодино
В пятницу и субботу, 22 и 23 мая, на территории «БелАЗа» военные провели дезинфекцию от коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе Минобороны в официальном Telegram-канале.
Выполняя дезобработку, военнослужащие батальона радиационной, химической и биологической защиты, обработали не только внутренние помещения и производственные цеха завода, но всю территорию.
Первые дезинфекционные марши военные провели 21 апреля. Фото: Минобороны.
– Во время дезинфекционных работ используется вооружение и средства РХБ защиты, в том числе аппараты высокого давления и парогенераторы, – уточнили в Минобороны.
Первые дезинфекционные марши белорусские военные совершили 21 апреля 2020 года. С того времени батальон провел дезинфекцию зданий и улиц на площади более чем на 740 тысячах квадратных метрах. Всего «очищены» 71 медучреждение, 9 учреждений образования, 12 учреждений структуры МВД и 3 учреждения труда и соцзащиты.
За апрель-май военные обработали от коронавируса огромные площади. Фото: Минобороны.
– Также регулярно проводится дезинфекция на объектах Вооруженных Сил. За апрель-май военными обработано 317 автомобилей скорой помощи, – добавили в пресс-службе.
ПИШИТЕ НАМ!
Если вы или ваши близкие заболели коронавирусом, у вас есть актуальные вопросы или факты по этой теме, вы медик и хотите поделиться информацией - ждем ваши письма на vir@phkp.by или сообщения в Вайбере на номер +375 29 124-42-59.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Червене военные распыли дезинфекторы в домах интернатах.
Батальон РХБ продолжает борьбу с COVID-19 (подробности).
Доклад ВОЗ: Распыление дезинфекторов неэффективно и опасно.
Специалисты организации пришли к выводу, что не следует бороться с вирусом распылением дезастворов (подробности).
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»