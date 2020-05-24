Прогноз погоды в Беларуси на 24 – 26 мая: все еще дожди, но уже майское тепло и +23

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Похоже, что ночные заморозки в ночь на воскресенье, 24 мая, станут последней неприятностью этого мая. Так как, обещают синоптики Белгидромета, в ближайшие дни в Беларуси станет довольно тепло благодаря фронтальной системе, пришедшей с запада Европы.

Именно эта фронтальная система и будет регулировать погоду в республике в ближайшие дни, 24 – 26 мая.

И хотя во всю будет чувствоваться майское тепло, все же на полное изменение атмосферных процессов могут уйти несколько суток.

– Из-за установки атмосферных процессов в регионах на западе республики прогнозируются дожди и грозы, местами не исключен порывистый ветер, – уточнили синоптики.

Так в понедельник, 25 мая, ночью температура составит 7 – 9 градусов выше ноля, а днем установится облачная погода около +12 - +14 в среднем по стране.

Со вторника, 26 мая, в Беларуси начнет теплеть и ночью будет уже около +4 - +10 тепла, а днем не меньше 17 – 23 градусов с плюсом. Погода в конце мая приблизится к климатической норме.

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