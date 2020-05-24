2020-05-24T12:31:18+03:00
Общество
КП Беларусь

Для туризма и грузоперевозок: Литва предложила восстановить старую железную дорогу до Гродно

Соединяла она белорусский облцентр с курортным Друскининкаем
Надежда БУТОВИЧ
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Литва через 4 года намерена восстановить заброшенную после развала СССР железнодорожную ветку. Фото: sumin.lrv.lt.Литва через 4 года намерена восстановить заброшенную после развала СССР железнодорожную ветку. Фото: sumin.lrv.lt.
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В Минтраспорта и связи Литвы предложили восстановить железнодорожную линию до Гродно, сообщили в пресс-службе литовского ведомства.

Благодаря этому может быть установлено прямое сообщение между Беларусью и Друскининкаем.

По мнению главы Минстранса Литвы Ярослава Наркевича, это поспособствует развитию туризма в обоих регионах, принесет экономические преимущества, расширит возможности грузоперевозок.

Так после восстановление данного участка железной дороги, соединяющего Марцинконис, Друскининкай и госграницу Беларуси, могут быть восстановлены следующие маршруты: Вильнюс – Друскининкай, Вильнюс – Гродно, Друскининкай – Гродно, Варена – Друскининкай.

– Также восстановление железнодорожной ветки приведет к сокращению автотранспорта на магистралях, что положительно повлияет на экологию, а также, несомненно, приведет к сокращению числа ДТП, – добавил министр.

В литовском министерстве уже подсчитали, что восстановленная ветка ежегодно будет обеспечивать пассажиропоток в 180 тысяч человек и 1,5 миллиона грузов. Реализовать проект в Литве намерены через 4 года.

СПРАВОЧНО: Железнодорожное сообщение Гродно – Друскининкай было обеспечено во времена Советского Союза, действовала ветка до 1991 года, когда была установлена госграница между Литвой и Беларусью.

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