Для туризма и грузоперевозок: Литва предложила восстановить старую железную дорогу до Гродно
В Минтраспорта и связи Литвы предложили восстановить железнодорожную линию до Гродно, сообщили в пресс-службе литовского ведомства.
Благодаря этому может быть установлено прямое сообщение между Беларусью и Друскининкаем.
По мнению главы Минстранса Литвы Ярослава Наркевича, это поспособствует развитию туризма в обоих регионах, принесет экономические преимущества, расширит возможности грузоперевозок.
Так после восстановление данного участка железной дороги, соединяющего Марцинконис, Друскининкай и госграницу Беларуси, могут быть восстановлены следующие маршруты: Вильнюс – Друскининкай, Вильнюс – Гродно, Друскининкай – Гродно, Варена – Друскининкай.
– Также восстановление железнодорожной ветки приведет к сокращению автотранспорта на магистралях, что положительно повлияет на экологию, а также, несомненно, приведет к сокращению числа ДТП, – добавил министр.
В литовском министерстве уже подсчитали, что восстановленная ветка ежегодно будет обеспечивать пассажиропоток в 180 тысяч человек и 1,5 миллиона грузов. Реализовать проект в Литве намерены через 4 года.
СПРАВОЧНО: Железнодорожное сообщение Гродно – Друскининкай было обеспечено во времена Советского Союза, действовала ветка до 1991 года, когда была установлена госграница между Литвой и Беларусью.
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