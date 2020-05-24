Для туризма и грузоперевозок: Литва предложила восстановить старую железную дорогу до Гродно

Литва через 4 года намерена восстановить заброшенную после развала СССР железнодорожную ветку. Фото: sumin.lrv.lt.

Соединяла она белорусский облцентр с курортным Друскининкаем

Изменить размер текста: A A

В Минтраспорта и связи Литвы предложили восстановить железнодорожную линию до Гродно, сообщили в пресс-службе литовского ведомства.

Благодаря этому может быть установлено прямое сообщение между Беларусью и Друскининкаем.

По мнению главы Минстранса Литвы Ярослава Наркевича, это поспособствует развитию туризма в обоих регионах, принесет экономические преимущества, расширит возможности грузоперевозок.

Так после восстановление данного участка железной дороги, соединяющего Марцинконис, Друскининкай и госграницу Беларуси, могут быть восстановлены следующие маршруты: Вильнюс – Друскининкай, Вильнюс – Гродно, Друскининкай – Гродно, Варена – Друскининкай.

– Также восстановление железнодорожной ветки приведет к сокращению автотранспорта на магистралях, что положительно повлияет на экологию, а также, несомненно, приведет к сокращению числа ДТП, – добавил министр.

В литовском министерстве уже подсчитали, что восстановленная ветка ежегодно будет обеспечивать пассажиропоток в 180 тысяч человек и 1,5 миллиона грузов. Реализовать проект в Литве намерены через 4 года.

СПРАВОЧНО: Железнодорожное сообщение Гродно – Друскининкай было обеспечено во времена Советского Союза, действовала ветка до 1991 года, когда была установлена госграница между Литвой и Беларусью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

С начала лета Беларусь закрывает несколько погранпереходов с Литвой.

Посмотрите, каких погранпостов уже не станет совсем скоро (подробности).

БелЖД еще на месяц продлила «антикоронавирусную рассадку» пассажиров поездов.

Принцип дистанцирования пассажиров соблюдается уже при продаже билетов (подробности).