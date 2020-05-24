2020-05-24T12:46:00+03:00
Общество
КП Беларусь

Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 24 мая 2020 года: +954 заболевших за сутки и еще 5 умерших

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 24 мая 2020 года
Надежда БУТОВИЧ
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Минздрав обновил статистику заболеваемости коронавирусной инфекцией в Беларуси.Минздрав обновил статистику заболеваемости коронавирусной инфекцией в Беларуси.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Стала известна статистика о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Беларуси на воскресенье, 24 мая. Обновленные данные Минздрав Беларуси опубликовал в официальном Telegram-канале.

Так за минувшие сутки еще на 954 инфицированных коронавирусной в Беларуси стало больше. Общее число пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус составило 36 тысяч 198 тысяч человек.

Данные Минздрав получил после 450,627 тысячи тестов – именно такое количество было проведено с начала пандемии.

– На воскресенье, 24 мая, выздоровели и выписаны домой из медучреждений за весь период 14 тысяч 155 пациентов, – прокомментировали в пресс-службе. На субботу эта цифра была на 657 человек меньше.

К сожалению, Минздрав констатировал и пять смертей от коронавируса за минувшие сутки: всего скончались 199 человек с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией

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