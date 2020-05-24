Появилось видео аварии в Минском районе, в которой погибла женщина

Машина с прицепом выбила попутное авто в кювет. Фото: МВД.

Легковушка с прицепом внезапно вильнула в крайнюю левую полосу [видео]

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Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло на автотрассе в Минском районе, сообщила пресс-служба МВД в официальном аккаунте в Telegram.

В аварию две иномарки попали на подъезде к деревне Ходаково на Минщинне. Столкновение произошло на трассе в утреннее время, примерно в 10.40 часов.

– За рулем «Тойоты» с прицепом ехал 44-летний водитель. В какой-то момент он внезапно выехал на третью полосу, где произошло столкновение с попутным «Рено». Обе машины оказались в левом по ходу движения кювете, – прокомментировали в пресс-службе.

ДТП с погибшей в Минском районе. Фото: МВД.

Легковым «Рено» управлял 60-летний автолюбитель, после ДТП он с 59-летней женой был госпитализирован. От полученных в аварии травм в больнице скончалась 71-летняя пассажирка «Рено».

По факту аварии проводится проверка.

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