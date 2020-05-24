«Мы не ожидали, что столько людей придет»: блогер Тихановский проводит пикет в Минске

Самое оживленное место по сбору подписей - у «Комаровского рынка». Сотни людей собрались, чтобы поддержать претендентов в кандидаты. Много людей было в масках. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Центр собрания - у Комаровки, но очередь отдать подписи за кандидатов растянулась на несколько кварталов [фото]

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В воскресенье, 24 мая, в Минске в районе площади у Комаровского рынка соратники возможных кандидатов в президенты, руководители инициативных групп провели пикеты, сообщил tut.by.

Так на пикеты в столице вышли «кандидаты в кандидаты» Владимир Непомнящих и Ольга Ковалькова, а также Сергей Тихановский, глава инициативной группы Светланы Тихановской. Самой жены Тихановского на пикетах не было, блогер сказал, что «не знает, придет ли супруга». Ранее он пояснял журналистам, что жена - технический кандидат, а по сути это его компания.

Напомним, ЦИК отказал в регистрации самому гомельскому блогеру, и свою кандидатуру выдвинула его супруга.

Присутствующий на пикете Николай Статкевич сообщил, что является доверенным лицом «кандидатов в кандидаты» Непомнящих и Ковальковой. На проводимые пикеты пришли несколько сотен человек, с места велись видеотрансляции в соцсетях.

К слову, во время сбора подписей члены инициативных групп попросили собравшихся дистанцироваться, многие из-за эпидситуации пришли в защитных масках, но не обошлось и без столпотворений. После полудня очередь растянулась от Комаровки до станции метро Якуба Коласа, Дома мебели.

- Мы не ожидали, что столько людей придет, - пояснил блогер Тихановский. Далее он сообщил, что в ближайшие дни собирается поехать по Беларуси, общаясь с людьми.

Напомним, сбор подписей за предполагаемых кандидатов в президенты Беларуси стартовал 21 мая.

Поддержать блогера Тихановского пришли сотни людей.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Большинство инициативных групп собирало подписи на площадке у центрального рынка.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сбор подписей за выдвижение в кандидаты в президенты Виктора Бабарико.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Очередь из желающих поставить свою подпись растянулась на сотни метров.Фото: Святослав ЗОРКИЙ