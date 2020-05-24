Коронавирус дигностирован больше чем у половины проживающих в Кобринском доме милосердия

Постояльцы – наиболее уязвимые к вирусу люди: престарелые и инвалиды, которым нужен постоянный уход. Дом милосердия просит о помощи всех неравнодушных

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У 26 постояльцев и 8 сотрудников Дома милосердия в деревне Именин Кобринского района выявили коронавирус. Директор детского оздоровительного лагеря «Жемчужинка», на территории которого работает Дом милосердия, говорит, что еще до вспышки принимались серьезные противоэпидемиологические меры:

— У нас, можно сказать, карантин был всегда, - сообщает Павел Мищенко. - Мы регулярно обрабатываем все помещения. В том числе ставим в комнатах бактерицидные лампы. Когда мы только услышали, что идет вирус, мы ввели более строгие меры: ограничили посещения, не допускали даже родственников постояльцев.

Но увы, вирус попал в Дом милосердия и сейчас там очень нужна материальная помощь и волонтеры, которые смогли бы помочь с уходом за постояльцами.

— Друзья! Драгоценные! Чье сердце расположит Господь... очень нужна помощь в Доме милосердия в г. Кобрине, Брестской области, Беларусь. Это христианский пансионат по уходу за престарелыми и инвалидами, который, как и многие дома престарелых накрыла волна нового неизведанного вируса, - говорится на странице учреждения в соцсети. - Коронавирус диагностирован больше чем у половины проживающих и многих сотрудников, возник резкий дефицит персонала по уходу. Сейчас немногие оставшиеся сотрудники с отрицательным пока тестом на ковид работают вахтовым методом и проживают вместе с проживающими. Такая изоляция – огромное испытание для персонала. Нужна поддержка: молитвенная, конечно, духовная, волонтерская, материальная, чтобы, возможно, нанять дополнительный персонал на время эпидемии и поддержать тех сестер, которые оказались в самом очаге и работают на пределе своих сил(!) Может быть, есть какие-то мысли, как можно еще помочь.

Официальный сайт Дома милосердия, где можно найти информацию и банковские реквизиты, если вы можете и хотите помочь материально: https://dmkobrin.org