Житель Пружан на тракторе задавил велосипедиста

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В воскресенье 24 мая примерно в 7:45 житель Пружанского района ехал на тракторе с полуприцепом в сторону сельхозпредприятия и наехал на 57-летнего велосипедиста. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия, сообщает Следственный комитет Беларуси. Больше никаких подробностей пока не известно.

В отношении 55-летнего тракториста возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека). Подозреваемого допросили и назначили автотехническую и судебно-медицинскую экспертизу.