На железнодорожном вокзале в Бресте мужчина ждал поезд и между делом закупился по чужой карточке

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В Бресте сотрудники милиции задержали мужчину, присвоившего чужую банковскую карточку, сообщает УВД Брестского облисполкома.

Все произошло на железнодорожном вокзале в Бресте. К патрульно-постовой службе милиции подошел 46-летний мужчина. Он рассказал, что снял деньги в банкомате, но потом забыл забрать свою карточку. Спустя 10 минут он вспомнил об этом и вернулся к банкомату, но карточки там не было. Похоже, вероятность того, что банкомат «зажевал» забытую карту, он не рассматривал.

После этого милиционеры посмотрели видео с камер наблюдения и выяснили, что забытую карточку присвоил 46-летний житель Гродненской области, который ожидал поезд. И даже успел по ней закупиться в магазине. Злоумышленника задержали.