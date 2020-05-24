Ким Чен Ын "воскрес": три недели он не появлялся на публике и многие СМИ посчитали его умершим

Но 24 мая он как ни в чем не бывало пришел на встречу по вопросам ядерного сдерживания

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Южнокорейские СМИ всегда исправно отслеживают появление на публике северокорейского лидера Ким Чен Ына. Так, агентсво РБК со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap сообщило, что 24 мая Ким Чен Ын впервые за последние три недели появился-таки на официальном мероприятии - встрече по вопросам ядерного сдерживания. До этого он последний раз участвовал в официальных мероприятиях 1 мая и вызвал немало домыслов о своей болезни и двже смерти.

Впрочем, это далеко не первый случай загадочного исчезновения Ким Чен Ына из поля зрения СМИ. Совсем недавно он также исчезал почти на три недели: 11 апреля провел заседания Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, а потом только 1 мая появился на церемонии открытия завода удобрений. Тогда повод для домыслов был ясен: он пропустил важнейший государственный праздник 15 апреля — день рождения отца-основателя КНДР, своего деда — Ким Ир Сена. Говорили, ему провели неудачную операцию на сердце, и он впал в кому.

Спецслужбы предполагают, что на этот раз лидер КНДР мог отсутствовать из-за работы над проблемами, вызванными пандемией. Но правды никто не узнает.