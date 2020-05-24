2020-05-24T18:42:14+03:00
Общество
КП Беларусь

Трехлетний малыш заблудился в лесу под Бобруйском, его нашел местный житель с помощью тепловизора

В 4 утра местный житель нашел его спящим под елкой
Алла БЕЛУГА
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Иллюстрация: pixabay.comИллюстрация: pixabay.com
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22 мая в деревне Макаровка Бобруйского района пропал трехлетний Максим, рассказывает портал bobr.by. В пятницу малыш вместе с родителями пошёл в гости, и пока взрослые общались, отправился играть на улицу вместе с другими детьми. Около 18-19 часов вечера дети вынуждены были сообщить родителям, что не могут найти его.

Родители обратились в милицию, которая быстро организовала поиски. Мальчика ночью искали около 60 сотрудников милиции, МЧС, РОСН, а также местные жители и более 130 добровольцев поисково-спасательных отрядов «Ангел» и «Симуран».

- Около 04:00 с помощью тепловизора мальчик был найден местным жителем в 6 километрах от дома, спящим в лесу под ёлочкой. Ранее мужчиной были обнаружены детские следы, предположительно это были следы Максима, - сообщает ПСО «Ангел» в соцсетях.

С ребенком было все в порядке, помощь медиков не потребовалась.

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Трехлетний малыш заблудился в лесу под Бобруйском, его нашел местный житель с помощью тепловизора
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