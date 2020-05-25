2020-05-25T07:15:31+03:00
Общество
КП Беларусь

Пациент с коронавирусом в Минске 39 суток провел на ИВЛ и выжил

Мужчине 57 лет и уже 25 мая его переводят в общую палату
ИННА КОРСАК
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Пациент выжил после долгого нахождения на ИВЛ. Фото: pixabay.comПациент выжил после долгого нахождения на ИВЛ. Фото: pixabay.com
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Как сообщили в эфире программы «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1», пациент с коронавирусом в Минске 39 суток провел на ИВЛ и выжил.

«Медики не переставали бороться за здоровье пациента. Мужчина 39 суток дышал с помощью искусственной вентиляции легких. И уже на протяжении трех дней его состояние становится все лучше, а коронавирус отступает», — рассказал корреспондент.

Стало известно, что Валерий Сокол находился на лечении в Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии. Мужчине требовалась срочная пересадка печени. Ко всему этому подтвердился коронавирус.

«У меня хорошее самочувствие. Уже в понедельник 25 мая врачи обещали перевести меня в общею палату», — самостоятельно и на камеру сказал Валерий.

Как рассказал заведующий отделом анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии Александр Дзядзько, в мае было несколько пациентов, которые продолжительное время находились на ИВЛ и сейчас отлучены от них и чувствуют себя намного лучше. Врачи надеяться, что подобная статистика будет составлять около 70% выздоровевших.

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