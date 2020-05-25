В Версале на аукционе продали вещи Марии Антуанетты почти за 60 тысяч евро

В Версале прошел аукцион, где вещи Марии Антуанетты продали за почти 60 тысяч евро. Фото: pixabay.com

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Как сообщили в агентстве Франс Пресс, в Версале на аукционе продали вещи королевы Марии Антуанетты почти за 60 тысяч евро.

Организовал аукцион дом Osenat. Изначально торги планировали провести 5 апреля, но сроки пришлось скорректировать из-за коронавируса.

Всего на аукционе было представлено около 180 экспонатов: книги, портреты, скульптуры, документы, личные вещи Орлеанского дома и династии Бурбонов.

Среди экспонатов особую ценность представляла белая салфетка с орнаментом из роз и лилий. Салфетка была продана на аукционе за 14,5 тысячи евро, хотя ее изначальная стоимость составляла лишь 2 - 3 тысячи евро. Королева Мария Антуанетта использовала ее во время трапезы, которая была приурочена к коронации ее супруга Людовика XVI в июне 1775 года.

Еще одним из интересных лотов оказался дорожный сундук свиты королевы Франции. Его длина составляет 111 сантиметров, а ширина - 51 сантиметр. Изначально специалисты оценивали его стоимость в 8 - 10 тысяч евро. Но продан экспонат был за 43 750 евро. На крышке сундуке даже сохранилась надпись «Спальня королевы №10».