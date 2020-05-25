2020-05-25T09:11:36+03:00
Общество
КП Беларусь

В Версале на аукционе продали вещи Марии Антуанетты почти за 60 тысяч евро

Среди них оказались обеденная салфетка и дорожный сундук
ИННА КОРСАК
Поделиться:
В Версале прошел аукцион, где вещи Марии Антуанетты продали за почти 60 тысяч евро. Фото: pixabay.comВ Версале прошел аукцион, где вещи Марии Антуанетты продали за почти 60 тысяч евро. Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Как сообщили в агентстве Франс Пресс, в Версале на аукционе продали вещи королевы Марии Антуанетты почти за 60 тысяч евро.

Организовал аукцион дом Osenat. Изначально торги планировали провести 5 апреля, но сроки пришлось скорректировать из-за коронавируса.

Всего на аукционе было представлено около 180 экспонатов: книги, портреты, скульптуры, документы, личные вещи Орлеанского дома и династии Бурбонов.

Среди экспонатов особую ценность представляла белая салфетка с орнаментом из роз и лилий. Салфетка была продана на аукционе за 14,5 тысячи евро, хотя ее изначальная стоимость составляла лишь 2 - 3 тысячи евро. Королева Мария Антуанетта использовала ее во время трапезы, которая была приурочена к коронации ее супруга Людовика XVI в июне 1775 года.

Еще одним из интересных лотов оказался дорожный сундук свиты королевы Франции. Его длина составляет 111 сантиметров, а ширина - 51 сантиметр. Изначально специалисты оценивали его стоимость в 8 - 10 тысяч евро. Но продан экспонат был за 43 750 евро. На крышке сундуке даже сохранилась надпись «Спальня королевы №10».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
На торгах 25 мая евро и доллар подешевели
При ДТП в Столинском районе опрокинулся мотоцикл. Пострадала 15-летняя школьница
Легпром в середине апреля в сутки шил более 2 миллионов масок, теперь возвращается к работе в штатном режиме
Ученые из Сингапура назвали новые сроки окончания пандемии коронавируса в мире
Из-за столкновения «Ауди» и «Пежо» 4-летний ребенок доставлен в больницу
Лукашенко хочет обсудить с главой Китая ракетостроение
В Минске мужчина не справился с управлением и врезался в столб. Автомобиль сгорел
Пожар в Сенненском районе: погиб 31-летний мужчина
В Версале на аукционе продали вещи Марии Антуанетты почти за 60 тысяч евро
Пациент с коронавирусом в Минске 39 суток провел на ИВЛ и выжил
Трехлетний малыш заблудился в лесу под Бобруйском, его нашел местный житель с помощью тепловизора