Пожар в Сенненском районе: погиб 31-летний мужчина

Мужчина погиб при пожаре в поселке Богушевск. Фото: pixabay.com

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Как сообщили в Витебском областном управлении МЧС, мужчина погиб при пожаре в Сенненском районе.

Возгорание произошло в ночь на 25 мая в поселке Богушевск. Умер 31-летний мужчина. В результате пожара в доме сильно повреждены стены, кровля, потолочное перекрытие и имущество.

Причины возгорания, на данный момент, устанавливаются специалистами.

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