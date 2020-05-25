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Пожар в Сенненском районе: погиб 31-летний мужчина
Специалисты устанавливают причины возгорания
Мужчина погиб при пожаре в поселке Богушевск. Фото: pixabay.com
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Как сообщили в Витебском областном управлении МЧС, мужчина погиб при пожаре в Сенненском районе.
Возгорание произошло в ночь на 25 мая в поселке Богушевск. Умер 31-летний мужчина. В результате пожара в доме сильно повреждены стены, кровля, потолочное перекрытие и имущество.
Причины возгорания, на данный момент, устанавливаются специалистами.
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