В Минске мужчина не справился с управлением и врезался в столб. Автомобиль сгорел

В Минске мужчина не справился с управлением и врезался в столб. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Он был лишен прав и неоднократно привлекался к административной ответственности

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В телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома рассказали, что ночью на 25 мая в Минске мужчина не справился с управлением и врезался в столб.

Как стало известно, мужчина 1990 года рождения на автомобиле Jaguar двигался со стороны Долгиновского тракта в направлении Логойского тракта. Он не справился с управлением и врезался в столб. В результате автомобиль загорелся. Водитель был оперативно доставлен в больницу.

Сотрудники УГАИ ГУВД Мингорисполкома установили, что у водителя не было прав, он неоднократно привлекался к административной ответственности за превышение скорости и вождение в нетрезвом виде.

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