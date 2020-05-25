2020-05-25T11:24:42+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко хочет обсудить с главой Китая ракетостроение

Об этом президент Беларуси рассказал во время посещения «ОКБ ТСП» в Мачулищах
Сергей ДЕМИДОВ
Поделиться:
Лукашенко хочет обсудить с главой Китая ракетостроение.Лукашенко хочет обсудить с главой Китая ракетостроение.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Изменить размер текста:

В пятницу, 22 мая, Александр Лукашенко побывал в Мачулищах, где сообщил специалистам, что нам нужна своя ракета.

- Мы не можем создавать оружие, по которому мы будем зависеть от других стран. Никто нам это оружие просто так не даст. Это нам еще повезло договориться с китайцами, им надо покланяться за это. Но дальше зависимости этой быть не должно, - сообщает слова Лукашенко president.gov.by.

Однако в выпуске программы «Контуры» на ОНТ в воскресенье передали диалог президента президента и председателя Госкомвоенпрома, который рассказал о хитростях со стороны китайцев и задержках.

- Хорошо, давайте тогда или на моем уровне каким-то образом в ближайшее время переговорим. Я с Си Цзиньпином готов на эту тему переговорить. Не думаю, что это будет большой проблемой. Конечно, и вы, и они бизнесмены, они где-то пытаются отжать. Но есть же и другие рычаги, - резюмировал Александр Лукашенко.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
На торгах 25 мая евро и доллар подешевели
При ДТП в Столинском районе опрокинулся мотоцикл. Пострадала 15-летняя школьница
Легпром в середине апреля в сутки шил более 2 миллионов масок, теперь возвращается к работе в штатном режиме
Ученые из Сингапура назвали новые сроки окончания пандемии коронавируса в мире
Из-за столкновения «Ауди» и «Пежо» 4-летний ребенок доставлен в больницу
Лукашенко хочет обсудить с главой Китая ракетостроение
В Минске мужчина не справился с управлением и врезался в столб. Автомобиль сгорел
Пожар в Сенненском районе: погиб 31-летний мужчина
В Версале на аукционе продали вещи Марии Антуанетты почти за 60 тысяч евро
Пациент с коронавирусом в Минске 39 суток провел на ИВЛ и выжил
Трехлетний малыш заблудился в лесу под Бобруйском, его нашел местный житель с помощью тепловизора