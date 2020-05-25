Лукашенко хочет обсудить с главой Китая ракетостроение

Об этом президент Беларуси рассказал во время посещения «ОКБ ТСП» в Мачулищах

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В пятницу, 22 мая, Александр Лукашенко побывал в Мачулищах, где сообщил специалистам, что нам нужна своя ракета.

- Мы не можем создавать оружие, по которому мы будем зависеть от других стран. Никто нам это оружие просто так не даст. Это нам еще повезло договориться с китайцами, им надо покланяться за это. Но дальше зависимости этой быть не должно, - сообщает слова Лукашенко president.gov.by.

Однако в выпуске программы «Контуры» на ОНТ в воскресенье передали диалог президента президента и председателя Госкомвоенпрома, который рассказал о хитростях со стороны китайцев и задержках.

- Хорошо, давайте тогда или на моем уровне каким-то образом в ближайшее время переговорим. Я с Си Цзиньпином готов на эту тему переговорить. Не думаю, что это будет большой проблемой. Конечно, и вы, и они бизнесмены, они где-то пытаются отжать. Но есть же и другие рычаги, - резюмировал Александр Лукашенко.