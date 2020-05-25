2020-05-25T11:23:43+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Из-за столкновения «Ауди» и «Пежо» 4-летний ребенок доставлен в больницу

ДТП произошло вечером в субботу, 23 мая, в Бресте
Сергей ДЕМИДОВ
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Из-за столкновения «Ауди» и «Пежо» 4-летний ребенок доставлен в больницу.Из-за столкновения «Ауди» и «Пежо» 4-летний ребенок доставлен в больницу.Фото: Сергей ГАПОН
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В полдесятого вечера в субботу в Бресте столкнулись «Ауди» и «Пежо».

Автомобиль «Пежо» ехал на зеленый сигнал светофора. В это время «Ауди» поворачивало налево. Разминуться не удалось. В салоне «Ауди» находился 4-летний ребенок, который пострадал во время столкновения двух авто, сообщает телеграм-канал МВД.

Вскоре после ДТП ребенка госпитализировали в детскую больницу Бреста.

С 25 мая по 5 июня МВД проводит комплексное мероприятие "Внимание - дети!", направленное на предупреждение травматизма несовершеннолетних. В эти дни машины должны двигаться с включенным ближним светом фар даже в светлое время суток.

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