КП Беларусь
Из-за столкновения «Ауди» и «Пежо» 4-летний ребенок доставлен в больницу
ДТП произошло вечером в субботу, 23 мая, в Бресте
Из-за столкновения «Ауди» и «Пежо» 4-летний ребенок доставлен в больницу.Фото: Сергей ГАПОН
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В полдесятого вечера в субботу в Бресте столкнулись «Ауди» и «Пежо».
Автомобиль «Пежо» ехал на зеленый сигнал светофора. В это время «Ауди» поворачивало налево. Разминуться не удалось. В салоне «Ауди» находился 4-летний ребенок, который пострадал во время столкновения двух авто, сообщает телеграм-канал МВД.
Вскоре после ДТП ребенка госпитализировали в детскую больницу Бреста.
С 25 мая по 5 июня МВД проводит комплексное мероприятие "Внимание - дети!", направленное на предупреждение травматизма несовершеннолетних. В эти дни машины должны двигаться с включенным ближним светом фар даже в светлое время суток.