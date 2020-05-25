2020-05-25T11:22:40+03:00
Общество
КП Беларусь

Ученые из Сингапура назвали новые сроки окончания пандемии коронавируса в мире

Исходя из исследования, пандемия в мире закончится в декабре 2020 года
ИННА КОРСАК
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Ученые из Сингапура назвали новые даты окончания пандемии коронавируса. Фото: pixabay.comУченые из Сингапура назвали новые даты окончания пандемии коронавируса. Фото: pixabay.com
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Как сообщили в New York Post, ученые из Сингапура назвали новые сроки окончания пандемии коронавируса в мире. Специально для исследования была создана математическая модель, по которой можно спрогнозировать развитие пандемии, а также предсказать ее возможное завершение.

В данном исследовании ученые пришли к выводу, что пандемия коронавируса для США завершится в октябре, а для всего мира - в декабре 2020 года.

Однако исследователи заявили, что данный прогноз может быть не точным.

«Сложно что-то загадывать наперед. В октябре 2019 года никто не смог предсказать вспышку коронавируса. Однако Билл Гейтс еще в 2015 году предупреждал человечество об угрозе вспышки вируса. Данные прогнозы, которые мы провели, не должны расслаблять человечество», - отметили ученые из Сингапура.

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