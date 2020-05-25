Легпром в середине апреля в сутки шил более 2 миллионов масок, теперь возвращается к работе в штатном режиме. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В Беларуси зарплата швей с начала года выросла на 15-20%

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Зарплата швей выросла не на ровном месте, а из-за повышения эффективности производства. Проще говоря - из-за того, что шить стали больше.

Предприятия массово переориентировались на выпуск защитных изделий, в сутки в середине апреля отшивали больше 2 миллионов масок, сообщает tvr.by.

Сейчас отрасль возвращается к работе в штатном режиме.

За три первые месяца года предприятия концерна экспортировали более половины сшитой продукции на сумму 100 миллионов долларов в 41 страну мира.