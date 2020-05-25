2020-05-25T11:21:34+03:00
Общество
КП Беларусь

При ДТП в Столинском районе опрокинулся мотоцикл. Пострадала 15-летняя школьница

Водитель во время движения отвлекся на телефонный звонок
ИННА КОРСАК
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При ДТП в Столинском районе опрокинулся мотоцикл и пострадала 15-летняя школьница. Фото: Телеграм-канал СКПри ДТП в Столинском районе опрокинулся мотоцикл и пострадала 15-летняя школьница. Фото: Телеграм-канал СК
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В Телеграм-канале Следственного комитета Беларуси рассказали, что при ДТП в Столинском районе опрокинулся мотоцикл. В результате чего пострадала 15-летняя школьница.

«Водитель в возрасте 17 лет ехал на мотоцикле вместе с 15-летней школьницей. Во время движения по закруглению дороги парень отвлекся на телефонный звонок и резко затормозил. Мотоцикл опрокинулся, а водитель вместе со школьницей упали. Девушка госпитализирована в больницу, а водитель не пострадал», - пояснили в СК.

Специалисты установили, что молодой водитель не зарегистрировал транспортное средство должны образом и не имел прав.

Возбуждено уголовное дело.

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