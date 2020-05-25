На торгах 25 мая евро и доллар подешевели

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На сайте Белорусской валютно-фондовой биржи сообщили об итогах торгов, которые прошли 25 мая.

Доллар подешевел на 0,02 и теперь стоит 2,3984 белорусского рубля.

Стоимость евро снизилась на 0,74 и теперь составляет 2,6098 белорусского рубля.

Российский рубль подорожал на 0,56 и теперь стоит 3,3480 белорусского рубля за 100 российских.

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