КП Беларусь
На торгах 25 мая евро и доллар подешевели
А российский рубль подорожал
Курсы валют на 25 мая. Фото: pixabay.com
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На сайте Белорусской валютно-фондовой биржи сообщили об итогах торгов, которые прошли 25 мая.
Доллар подешевел на 0,02 и теперь стоит 2,3984 белорусского рубля.
Стоимость евро снизилась на 0,74 и теперь составляет 2,6098 белорусского рубля.
Российский рубль подорожал на 0,56 и теперь стоит 3,3480 белорусского рубля за 100 российских.
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