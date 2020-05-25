2020-05-25T12:37:49+03:00
Экономика
КП Беларусь

Хоккеисты, близкие к Александру Лукашенко, приобрели аккумуляторный завод под Брестом

Один из владельцев - тренер команды президента
Сергей ДЕМИДОВ
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Хоккеисты, близкие к Александру Лукашенко, приобрели аккумуляторный завод под Брестом.Хоккеисты, близкие к Александру Лукашенко, приобрели аккумуляторный завод под Брестом.Фото: Оксана БРОВАЧ
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Напомним, брестчане не оставляли попыток в борьбе с опасным производством найти союзника в лице власти. И все ждали: запустят или закроют аккумуляторный завод?

Обстановка вокруг завода по производству свинцово-аккумуляторных батарей ООО «АйПауэр», который готовился к запуску под Брестом, накалилась еще прошлым летом. К тому моменту борьбу против него вели почти полтора года. Все это время не прекращались требования повторных общественных обсуждений проекта, сбор подписей против завода, переписка со всевозможными инстанциями, протесты на площади, встречи в большом зале с чиновниками, специалистами из Минприроды, санстанции и других ведомств.

Сейчас стало известно, что у аккумуляторного завода под Брестом сменился собственник.

По данным Единого государственного регистра юрлиц, уставный фонд нового владельца завода ООО «Аккумуляторный Альянс» - 6,7 миллиона рублей, 85% доли компании принадлежат Сергею Кагановичу, 15% - Дмитрию Баскову, сообщает Tut.by.

Бизнесмен Сергей Каганович участвовал в соревнованиях с командой президента, давно интересуется хоккеем.

Дмитрий Басков - гендиректор хоккейного клуба «Динамо-Минск», тренер команды Александра Лукашенко. Также Басков не первый год тренирует Николая Лукашенко.

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