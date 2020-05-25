«На погибшем загорелась одежда»: В МЧС рассказали о гибели мужчины в Минске

Мужчина загорелся во время курения. Фото: pixabay.com.

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Трагедия произошла в белорусской столице в минувшее воскресенье, 24 мая, проинформировала пресс-служба Минского городского МЧС в суточной сводке.

О возгорании сообщили очевидцы примерно в 11.25. Звонивший рассказал дежурному, что недалеко от дома 7а на улице Московская в Минске открытым пламенем горит человек.

- Прибывшие спасатели увидели на месте обгоревшего мужчину. На минчанине вспыхнула одежда, он погиб на месте от полученных ожогов. Сейчас проводится проверка, но, скорее всего, причиной возгорания стало неосторожное курение, - пояснили в пресс-службе.

Уточняется, что погибшему минчанину было 52 года.

Всего же за прошедшие сутки, по информации УМЧС Минска, в столице произошло два пожара, погиб один человек и спасены двое. На оказание технической помощи минские спасатели выезжали пять раз.

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