«На погибшем загорелась одежда»: В МЧС рассказали о гибели мужчины в Минске
Трагедия произошла в белорусской столице в минувшее воскресенье, 24 мая, проинформировала пресс-служба Минского городского МЧС в суточной сводке.
О возгорании сообщили очевидцы примерно в 11.25. Звонивший рассказал дежурному, что недалеко от дома 7а на улице Московская в Минске открытым пламенем горит человек.
- Прибывшие спасатели увидели на месте обгоревшего мужчину. На минчанине вспыхнула одежда, он погиб на месте от полученных ожогов. Сейчас проводится проверка, но, скорее всего, причиной возгорания стало неосторожное курение, - пояснили в пресс-службе.
Уточняется, что погибшему минчанину было 52 года.
Всего же за прошедшие сутки, по информации УМЧС Минска, в столице произошло два пожара, погиб один человек и спасены двое. На оказание технической помощи минские спасатели выезжали пять раз.
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