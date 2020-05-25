Александр Лукашенко о последствиях коронавируса: «Если открытие стран будет более интенсивным, мы сможем восстановить свою экономику»

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В понедельник, 25 мая, белорусский лидер провел политическое совещание с председателем Совета Республики Нацсобрания Натальей Кочановой, главой президентской администрации Игорем Сергеенко, управделами президента Виктором Шейманом и председателем ФПБ Михаилом Ордой. Повестка дня: вопросы восстановления национальной экономики и устранение последствий пандемии. Подробности сообщило информагентство belta.by.

На заседании с Лукашенко обсуждались актуальные социально-экономические и политические вопросы. Так президент подчеркнул, что в последнее время (Прим.: с начала пандемии коронавируса) главное внимание было экономике и лечению людей.

– Истерия, развернувшаяся в СМИ, наложила жесточайший отпечаток на людей и через людей – на экономику. Главами государств всей планеты были приняты серьезные решения о закрытии стран (читай – закрытии экономики), – заявил Александр Лукашенко.

И сложившаяся обстановка наложила отпечаток на экономическое развитие, как главных партнеров Беларуси, так и на ее нацэкономику. Из-за того что, по словам Лукашенко, белорусская экономика является экспортно ориентированной, наблюдается определенный спад.

– Произошло определенное падение экономики, хотя приемлемое для нас падение. Терпимо, – констатировал глава республики и спрогнозировал. – Если открытие стран будет более интенсивным, чем сейчас (а процесс уже начался, его уже никто не остановит, потому что люди возмутились, не хотят сидеть в изоляции), то мы сможем быстро восстановить свою экономику.

Таким образом, по мнению президента, от открытия мировых рынков зависит быстрое восстановление белорусской экономики. Кроме того, Лукашенко пояснил, что несмотря на общий экономический спад, некоторые отрасли, наоборот, дали прирост. Здесь он выделил аграрный сектор, строительную отрасль и IT. Однако добавил, что «вопрос будет к промышленности»:

– Все комплектующие, которые были, мы израсходовали, а новые не смогли купить. Из-за чего, естественно, не смогли продать свою продукцию, – пояснил Лукашенко. – Но заготовлено немало готовой продукции, которая уже начала распродаваться. Это хороший сигнал на будущее.

Резюмируя экономический вопрос, белорусский глава пояснил, что об экономике руководство страны не забывало, волнуясь в то же время, «как будут складываться дела с лечением разного рода заболеваний, связанных с коронавирусом».

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