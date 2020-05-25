Черногория празднует победу над коронавирусом, белорусы могут отправиться в эту страну с 1 июля. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Страна планирует открыть свои границы для туристов с 1 июля 2020 года

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Черногория объявила о победе над коронавирусом.

По состоянию на 24 мая в стране не зафиксировано ни одного активного случая COVID-19, сообщает belta.by.

Лаборатории Черногории 23 мая завершили анализ 140 образцов и не выявили среди них ни одного нового случая COVID-19.

В то же время последний активный случай соответствовал критериям полного выздоровления. Институт общественного здравоохранения поблагодарил жителей Черногории за настойчивость и поддержку в борьбе с коронавирусом нового типа.

C момента первого подтвержденного случая в Черногории (17 марта) до выздоровления последнего пациента прошло 68 дней.

За это время в Черногории (население - 628 тысяч человек) подтвердили 324 случая коронавируса нового типа, девять человек умерли.

Черногория планирует открыть свои границы для туристов уже 1 июля 2020 года.