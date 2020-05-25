Черногория празднует победу над коронавирусом
Черногория объявила о победе над коронавирусом.
По состоянию на 24 мая в стране не зафиксировано ни одного активного случая COVID-19, сообщает belta.by.
Лаборатории Черногории 23 мая завершили анализ 140 образцов и не выявили среди них ни одного нового случая COVID-19.
В то же время последний активный случай соответствовал критериям полного выздоровления. Институт общественного здравоохранения поблагодарил жителей Черногории за настойчивость и поддержку в борьбе с коронавирусом нового типа.
C момента первого подтвержденного случая в Черногории (17 марта) до выздоровления последнего пациента прошло 68 дней.
За это время в Черногории (население - 628 тысяч человек) подтвердили 324 случая коронавируса нового типа, девять человек умерли.
Черногория планирует открыть свои границы для туристов уже 1 июля 2020 года.