2020-05-25T12:57:36+03:00
Общество
КП Беларусь

Черногория празднует победу над коронавирусом

Страна планирует открыть свои границы для туристов с 1 июля 2020 года
Сергей ДЕМИДОВ
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Черногория празднует победу над коронавирусом, белорусы могут отправиться в эту страну с 1 июля.Черногория празднует победу над коронавирусом, белорусы могут отправиться в эту страну с 1 июля.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Черногория объявила о победе над коронавирусом.

По состоянию на 24 мая в стране не зафиксировано ни одного активного случая COVID-19, сообщает belta.by.

Лаборатории Черногории 23 мая завершили анализ 140 образцов и не выявили среди них ни одного нового случая COVID-19.

В то же время последний активный случай соответствовал критериям полного выздоровления. Институт общественного здравоохранения поблагодарил жителей Черногории за настойчивость и поддержку в борьбе с коронавирусом нового типа.

C момента первого подтвержденного случая в Черногории (17 марта) до выздоровления последнего пациента прошло 68 дней.

За это время в Черногории (население - 628 тысяч человек) подтвердили 324 случая коронавируса нового типа, девять человек умерли.

Черногория планирует открыть свои границы для туристов уже 1 июля 2020 года.

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