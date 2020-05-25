2020-05-25T13:18:55+03:00
Общество
КП Беларусь

Беларусь опередила Италию по количеству заболевших коронавирусом на миллион населения

Таким образом, наша страна оказалась среди 25 стран с высоким уровнем COVID-19
Надежда БУТОВИЧ
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Число заболевших коронавирусом на миллион граждан в Беларуси больше, чем в печально известной Италии.Число заболевших коронавирусом на миллион граждан в Беларуси больше, чем в печально известной Италии.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Согласно официальным данным ВОЗ, отраженных в сводной таблице ресурсом worldometers.info, Беларусь оказалась среди двадцати пяти государств с наиболее высоким показателем диагностированных случаев коронавируса на миллион населения.

И на понедельник, 25 мая, можно говорить о том, что заболеваемости коронавирусом в Беларуси выше, чем в Италии. По показателю инфицирования на миллион граждан данные таковы: Беларусь – 3831 заболевших, Италия – 3801 человека. При этом в Италии все же намного выше смертность от коронавирусной инфекции: 542 умерших на миллион населения, против 21 скончавшегося на миллион в Беларуси. В статистике смертности от «ковида» наша страна ниже 65 места в мире.

Напомним, на утро воскресенья, 24 мая Минздрав Беларуси сообщал о 36 тысячах 198 диагностированных случаях COVID-19. За все время пандемии от коронавируса скончались 199 человек. В течение двух последних недель число выявленных случаев не снижалось ниже показателя 900 в сутки.

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