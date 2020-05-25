Лукашенко о второй волне коронавируса: «Никто не доказал, что она будет, но мы должны готовиться»

На совещании президент снова подчеркнул, что не стоит расслабляться, из-за вероятности второй волны COVID-19. Фото: belta.by.

Президент подробно рассказал эпидситуацию в Беларуси: в Витебске и Минске – снижение, в Могилеве – неплохо, а Бресткая и Гомельская области выйдут на неделю позже

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«Комсомолка» уже сообщала о том, что в понедельник, 25 мая, белорусский лидер провел совещание с высшим руководством по социальным, экономическим и политическим вопросам. Сначала речь шла об экономике страны, и президент пояснил, что при более интенсивном открытии мировых рынков, быстрее восстановится и белорусская экономика.

Но на совещании не могли обойти стороной и острую тему коронавируса в Беларуси, сообщила пресс-служба президента. Так Александр Лукашенко напомнил о снижении заболеваемости в Витебске – «внизу по заболеваемости, мы больницы начали зачищать и вымывать», а также отметил аналогичную эпидситуацию и в Минске: «На плато находимся по заявление врачей».

Правда, сославшись на свои суеверия, президент пояснил, что он «не так оптимистичен» (Прим.: как медики). Но все же констатировал, что и в белорусской столице медучреждения в ближайшее время планируют возвращаться к профильным пациентам.

– Чувствуем, что эти больницы в Минске (Прим.: перепрофилированные под лечение пациентов с коронавирусом) нам уже не понадобятся, – сообщил президент.

Наряду с Минском глава страны проинформировал о стабилизации и некотором снижении в целом по Минской области. А обстановку в Могилеве назвал «неплохой».

– Если так, то у нас останутся только две области – Брестская и Гомельская, – которые мы должны контролировать. Они позже всех вошли в этот процесс, и специалисты говорят о том, что они позже всех и выйдут, на неделю где-то, – пояснил президент.

Александр Лукашенко рассказал, что о ситуации с пандемией его информируют ежедневно, утром и вечером, констатировал снижение вирулентности вируса – «видимо, вирус все-таки ослаб».

– Но при этом мы должны держать в уме вторую волну. Никто не доказал, что она будет, но мы должны к этому готовиться. И никто не знает, когда она придет. Если зимой и осенью, то дай бог, чтобы мы серьезно смогли подготовиться к этому. А, может быть, сия беда нас минет. Тем не менее, расслабляться нельзя, – утверждает Лукашенко.

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